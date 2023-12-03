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Городские службы Москвы рассказали о работе в снегопад

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопадов

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопадов. Об этом говорится в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов», — сообщил заммэра Петр Бирюков.

Отмечается, что с 12:00 коммунальная техника постоянно прометает проезжую часть и пешеходные зоны и делает противогололедную обработку.

Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков. В настоящее время для расчистки задействованы максимум бригад и техники.

Для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей. В понедельник, 4 декабря, начнутся работы по очистке кровель зданий от снега и льда.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что мощный снегопад продолжится в Москве до утра понедельника, 4 декабря, при этом наиболее интенсивные осадки выпадут в столице до полуночи.

В Гидрометцентре москвичам посоветовали не садиться за руль из-за непогоды.

Ранее в столичном МЧС объявили 3 декабря штормовое предупреждение.

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