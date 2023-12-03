Воздушную тревогу отменили на Украине

Воздушная тревога отменена во всех областях Украины, где ее объявляли в течение ночи. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Во время действия тревоги в районе Сум произошли взрывы.

В ночь на 3 декабря воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины. До этого сирены периодически включались как по всей стране, так и в отдельных регионах.

Накануне глава Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения призвал граждан страны реагировать на сигналы воздушных тревог.

2 декабря в середине дня на всей территории Украины была также отменена воздушная тревога. Предупреждения о необходимости находиться в укрытиях звучали примерно два часа.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.