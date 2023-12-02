Четыре человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Лисичанска в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских. Все были доставлены в больницы, им оказана помощь, их жизням ничего не угрожает», — следует из сообщения.

Ранее глава Лисичанска Эдуард Сахненко заявил, что населенные пункты Новодружеск и Приволье, расположенные на севере Лисичанска в Луганской народной республике, чаще всего попадают под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сахненко отметил, что, несмотря на регулярные обстрелы, люди продолжают жить там, они «стремятся облагородить свои населенные пункты».

По его словам, при обстрелах со стороны украинских войск чаще всего повреждения получают коммуникации в частном секторе.

В конце октября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской народной республике.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.