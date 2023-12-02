Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четыре человека ранены в результате обстрела Лисичанска

Четыре человека получили ранения в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ

close
100%
Shutterstock

Четыре человека получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Лисичанска в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских. Все были доставлены в больницы, им оказана помощь, их жизням ничего не угрожает», — следует из сообщения.

Ранее глава Лисичанска Эдуард Сахненко заявил, что населенные пункты Новодружеск и Приволье, расположенные на севере Лисичанска в Луганской народной республике, чаще всего попадают под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сахненко отметил, что, несмотря на регулярные обстрелы, люди продолжают жить там, они «стремятся облагородить свои населенные пункты».

По его словам, при обстрелах со стороны украинских войск чаще всего повреждения получают коммуникации в частном секторе.

В конце октября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской народной республике.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий