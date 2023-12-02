На выставке «Россия» зажглась иллюминация из 360 тысяч огней на елях

На Международной выставке-форуме «Россия» зажглась иллюминация из 360 тыс. огней на елях, украшенных в региональных традициях всех 89 регионов страны, сообщает пресс-служба форму.

«Елки России» — проект по созданию коллекции предметов декора с использованием наиболее ярких исторических и культурных мотивов российских промыслов и ремесел из всех уголков страны. Их украсили профессиональные дизайнеры совместно с участниками движения «Волонтеры леса».

18 Дедов Морозов из разных регионов России собрались на сцене, где Чысхаан — дух зимы в якутском эпосе — передал главному волшебнику страны посох холода, после чего на всех елях Выставки-форума «Россия» зажглась праздничная иллюминация.

«За моей спиной стоит то, что мы делали вместе с руководителями регионов нашей страны — 90 елок. 89 из них представляют все регионы России, каждый из вас может найти свою, самую красивую и ненаглядную елочку, и сфотографироваться с ней», — сказал генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на торжественной церемонии.

После завершения выставки ели будут высажены возле ВДНХ.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка продлится до 12 апреля.