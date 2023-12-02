Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На выставке «Россия» зажглась иллюминация из 360 тысяч огней на елях

На выставке «Россия» зажглись украшенные к Новому году ели

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

На Международной выставке-форуме «Россия» зажглась иллюминация из 360 тыс. огней на елях, украшенных в региональных традициях всех 89 регионов страны, сообщает пресс-служба форму.

«Елки России» — проект по созданию коллекции предметов декора с использованием наиболее ярких исторических и культурных мотивов российских промыслов и ремесел из всех уголков страны. Их украсили профессиональные дизайнеры совместно с участниками движения «Волонтеры леса».

18 Дедов Морозов из разных регионов России собрались на сцене, где Чысхаан — дух зимы в якутском эпосе — передал главному волшебнику страны посох холода, после чего на всех елях Выставки-форума «Россия» зажглась праздничная иллюминация.

«За моей спиной стоит то, что мы делали вместе с руководителями регионов нашей страны — 90 елок. 89 из них представляют все регионы России, каждый из вас может найти свою, самую красивую и ненаглядную елочку, и сфотографироваться с ней», — сказал генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на торжественной церемонии.

После завершения выставки ели будут высажены возле ВДНХ.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка продлится до 12 апреля.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий