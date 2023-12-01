Петербурженка обратилась в полицию из-за детей, играющих у нее во дворе в снежки

В Выборгском районе Санкт-Петербурга женщина пожаловалась полицейским на подростков, которые попали в нее снежком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жительница поселка Парголово связалась с полицией 30 ноября и настоятельно попросила сотрудников МВД усилить патрулирование дворов в ее районе.

Заявительница объяснила свою просьбу неприятным столкновением с несовершеннолетними. По ее словам, подростки, разыгравшиеся в снежки, попали ей в спину снежным комком. Женщина утверждает, что после этого двое мальчиков не успокоились, а наоборот — пустились в погоню и продолжили кидаться в нее снегом.

До этого российские школьники пытались потушить Вечный огонь снежками и плевками и попали на видео. В комментариях к нему пользователи осудили поступок детей, а также отметили, что вопросы по поводу такого поведения надо задавать родителям тинейджеров.

Ранее нижегородские подростки вывели из строя автобус при игре в снежки.