Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На рынке «Темерник» локализовали возгорание

Возгорание на рынке «Темерник» в Ростове локализовано

Возгорание на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону локализовано на площади около четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Ростовской области.

«Объявлена локализация пожара на рынке», — заявили в экстренных службах.

Кроме того, МЧС сообщает, что при пожаре на рынке «Темерник» никто не пострадал.

До этого площадь пожара, охватившего рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону, увеличилась с трех до четырех тысяч квадратных метров.

Вечером 30 ноября вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок «Белый Темер». Возгоранию был присвоен третий ранг. Также власти отметили, что угроза распространения огня на жилые объекты отсутствует. Также известно, что ГИБДД перекрыла четыре улицы на подъездах к горящему рынку — Лелюшенко, Миронова, Днепровский и Каскадную. На месте работает семь экипажей ДПС.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий