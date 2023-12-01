На рынке «Темерник» локализовали возгорание

Возгорание на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону локализовано на площади около четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Ростовской области.

«Объявлена локализация пожара на рынке», — заявили в экстренных службах.

Кроме того, МЧС сообщает, что при пожаре на рынке «Темерник» никто не пострадал.

До этого площадь пожара, охватившего рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону, увеличилась с трех до четырех тысяч квадратных метров.

Вечером 30 ноября вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок «Белый Темер». Возгоранию был присвоен третий ранг. Также власти отметили, что угроза распространения огня на жилые объекты отсутствует. Также известно, что ГИБДД перекрыла четыре улицы на подъездах к горящему рынку — Лелюшенко, Миронова, Днепровский и Каскадную. На месте работает семь экипажей ДПС.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.