Россияне пообещали сотруднику таможни взятку и стали фигурантами уголовного дела

В Саратове пообещавшие сотруднику таможни взятку 190 млн рублей мужчины стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает »Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По информации издания, двоих саратовцев обвиняют в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствие считает, что 23 ноября фигуранты уголовного дела передали таможеннику часть обещанной взятки в виде долларов США. По договоренности сторон госслужащий за деньги должен был способствовать беспрепятственному перемещению на территорию России транспорта с немаркированным грузом.

Ранее в Петербурге двух следователей задержали за взятку в 8 млн рублей.