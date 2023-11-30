Россияне раскупили половину мест в белорусских отелях на Новый год

Россияне раскупили уже половину мест в отелях и санаториях Белоруссии на новогодние праздники. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Спрос на новогодние каникулы в Беларуси у россиян заметно вырос. (…) Новогодние туры у нас распроданы на 80%, и новых программ не выставляем, так как может уже не хватить мест в отелях», — рассказала в беседе с агентством директор витебского туроператора «Илва» Лариса Петровская.

В публикации отмечается, что отдыхом в Белоруссии интересуются россияне из разных регионов — Москвы, Подмосковья, Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Брянска и других.

По словам белорусских отельеров, растет корпоративный спрос со стороны крупных предприятий, сотрудников которых интересуют отели 4-5* со spa-зонами, хорошим рестораном и вип-обслуживанием.

25 ноября сообщалось, что Россия и Турция в этом году могут выйти на рекордные уровни туристического потока между двумя странами.

До того сообщалось, что Белоруссия занимает третье место в списке самых популярных у российских туристов стран.

Ранее Россия запланировала обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию.