Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне раскупили половину мест в белорусских отелях на Новый год

«Интерфакс»: новогодние туры в Белоруссию распроданы на 80%

close
100%
Pexels

Россияне раскупили уже половину мест в отелях и санаториях Белоруссии на новогодние праздники. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Спрос на новогодние каникулы в Беларуси у россиян заметно вырос. (…) Новогодние туры у нас распроданы на 80%, и новых программ не выставляем, так как может уже не хватить мест в отелях», — рассказала в беседе с агентством директор витебского туроператора «Илва» Лариса Петровская.

В публикации отмечается, что отдыхом в Белоруссии интересуются россияне из разных регионов — Москвы, Подмосковья, Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Брянска и других.

По словам белорусских отельеров, растет корпоративный спрос со стороны крупных предприятий, сотрудников которых интересуют отели 4-5* со spa-зонами, хорошим рестораном и вип-обслуживанием.

25 ноября сообщалось, что Россия и Турция в этом году могут выйти на рекордные уровни туристического потока между двумя странами.

До того сообщалось, что Белоруссия занимает третье место в списке самых популярных у российских туристов стран.

Ранее Россия запланировала обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий