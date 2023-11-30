Россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить на Новый год

На Новый год коллегам и близким не стоит дарить дешевые сладкие наборы, потому что они могут увеличить риск развития болезней сердца и сахарного диабета, а также грозить проблемами с пищеварением. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Он посоветовал выбирать дорогие и качественные наборы или отдельные конфеты из натуральных ягод и фруктов, в составе которых есть только натуральный шоколад без лишнего сахара. Помимо этого, диетолог не советует покупать в качестве подарка мясные наборы, потому что эти продукты могут повысить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

«Даже если хотите подарить что-то вкусненькое, лучше выбирайте наборы из красной рыбы, с небольшой баночкой икры (много икры тоже не стоит). Выбирайте малосоленую рыбу. Тогда будет и вкусно, и полезно, ведь в такой рыбе содержатся ненасыщенные жиры и омега-кислоты. Пусть набор будет небольшой, но полезный и добавит разнообразие колбасному изобилию», — заключил Кабанов.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров до этого предложил скорректировать новогодние сладкие подарки, сделав их более здоровыми и патриотичными.

Ранее в Госдуме удивились желанию пенсионеров получить в подарок на Новый год мясо.