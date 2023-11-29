В Москве арестовали мужчину, который планировал теракт в регионе

В Москве арестовали мужчину, который подозревается в попытке совершить теракт на территории региона. Об этом сообщил столичный Следственный комитет.

По данным следствия, мужчина 1983 года рождения в ноябре 2023 получил от неустановленного лица задание подорвать одну из цистерну железнодорожной станции. За этому ему предложили денежное вознаграждение.

Для приготовления к этому он прибыл на участок местности, расположенный в одном из лесопарков в Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства. После чего он прибыл на участок местности, расположенный на одной из улиц Юго-Западного административного округа, где забрал из заранее обозначенного ему места детонатор, рассказали в СК.

Там подчеркнули, что мужчина был задержан оперативниками сразу после изъятия детонатора из тайника, ему предъявлено обвинение.

Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушение на незаконное изготовление взрывного устройства.

29 ноября ФСБ заявила, что предотвратила теракт в военкомате Воронежа.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.