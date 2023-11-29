Стало известно, будут ли штрафовать россиян за отсутствие зимней резины

Сотрудники полиции не станут выписывать штрафы россиянам, которые не оснастили свои автомобили зимней резиной. Об этом заявил руководитель российского ГИБДД Михаил Черников. Его комментарий в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников.

Кроме того, по его словам, эвакуация машина также не предусмотрена, и водители смогут спокойно продолжать движение.

О том, что россиян с 1 декабря смогут штрафовать за летнюю резину на авто, писало агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Сергея Мамонова. По его словам, согласно новым правилам, пользоваться машиной нельзя летом, если она оснащена шипами против скольжения, и зимой, если такие шины, наоборот, — не установлены.

Ранее сообщалось, что больше 40% россиян отложили покупку новых зимних шин.