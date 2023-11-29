Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, будут ли штрафовать россиян за отсутствие зимней резины

ГИБДД: российских водителей не будут штрафовать за отсутствие зимней резины

Сотрудники полиции не станут выписывать штрафы россиянам, которые не оснастили свои автомобили зимней резиной. Об этом заявил руководитель российского ГИБДД Михаил Черников. Его комментарий в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников.

Кроме того, по его словам, эвакуация машина также не предусмотрена, и водители смогут спокойно продолжать движение.

О том, что россиян с 1 декабря смогут штрафовать за летнюю резину на авто, писало агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Сергея Мамонова. По его словам, согласно новым правилам, пользоваться машиной нельзя летом, если она оснащена шипами против скольжения, и зимой, если такие шины, наоборот, — не установлены.

Ранее сообщалось, что больше 40% россиян отложили покупку новых зимних шин.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий