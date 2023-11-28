МИД Катара сообщил об освобождении из Газы десяти заложников

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что из сектора Газа освобождены девять женщин и одна несовершеннолетняя. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Из сектора Газа освобождены несовершеннолетняя и девять женщин, одна из них имеет австрийское гражданство, две других — гражданство Аргентины, еще одна — гражданство Филиппин», — заявил дипломат.

Он также указал, что все они переданы Красному Кресту.

28 ноября палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

До этого министерство иностранных дел Катара сообщило, что движение ХАМАС намерено отпустить еще 20 заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия. По данным катарских дипломатов, списки подлежащих освобождению пленников уже передали ХАМАС и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в МИД Катара назвать не смогли.

Ранее в США сравнили войну на Ближнем Востоке с борьбой добра со злом.