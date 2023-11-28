Израиль освободит 30 заключенных в обмен на освобождение 10 заложников

Израиль освободит 30 палестинских заключенных в обмен на освобождение 10 израильских заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По его данным, обмен должен состояться 28 ноября. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, в пятую группу палестинских заключенных, подлежащих освобождению, вошли 15 женщин, а также 15 детей и подростков.

До этого стало известно, что ХАМАС отпустит еще 20 заложников для продления перемирия. По данным катарских дипломатов, перечень подлежащих освобождению пленников передали и ХАМАС, и израильской стороне. При этом точное количество заложников, которых продолжают удерживать в Газе, в дипведомстве назвать не смогли.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что ХАМАС освободил из плена трех французских подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Политик подчеркнул, что Париж продолжает добиваться всех захваченных 7 октября во время нападения ХАМАС на Израиль заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.