Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ увеличилось количество антисемитских инцидентов

Атисемитских инцидентов в ФРГ стало в 4 раза больше на фоне войны в Газе

close
100%
Christine Uyanik/Reuters

В Германии количество антисемитских инцидентов увеличилось в четыре раза на фоне конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS).

По данным ассоциации, с 7 октября по 9 ноября в Германии произошло 994 подтвержденных инцидента на почве антисемитизма.

«В первые 34 дня после начала войны в Германии происходило 29 антисемитских инцидентов в день. Для сравнения: в 2022 году в среднем происходило около семи инцидентов в день», — говорится в докладе.

Таким образом, число инцидентов выросло на 320%, по сравнению со средними показателями 2022 года.

До этого главный редактор английской версии израильской газеты Haaretz Эстер Соломон раскритиковала визит Илона Маска в еврейское государство, назвав американского бизнесмена «откровенным антисемитом».

По ее словам, Маска следует объявить «персоной нон грата» в Израиле.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий