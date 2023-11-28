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Покупательница случайно оставила в Subway чаевые на сумму $7000

NBC News: американка случайно оставила в Subway $7000 чаевых

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В США женщина случайно оставила в ресторане Subway чаевые в размере $7000, пишет NBC News.

Как рассказала Вера Коннер, она заказала сэндвич, который стоил $7. Когда женщина расплачивалась картой, она ввела в терминале последние цифры номера своего телефона, думая, что таким образом получит баллы. Однако оказалась, что это была сумма чаевых.

Женщина заметила списание средств, когда проверила выписку по карте в конце недели. Осознав ошибку, она написала заявление в банк в надежде вернуть деньги, но ее просьбу отклонили. В письме, уверяет Вера, даже не сообщили причину отказа.

Кроме того, Коннер обратилась к менеджеру ресторана, но тот ответил, что тоже ничем помочь не может, и ей нужно обращаться в банк.

«Я думала, такую проблему будет трудно решить», — переживает Вера.

Впрочем, спустя почти месяц и после повторного иска американке все же вернули деньги.

«Мы попросили Subway вернуть деньги клиенту и рады, что они согласились это сделать», — прокомментировали представители банка.

Ранее камбоджийским полицейским запретили выпрашивать чаевые.

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