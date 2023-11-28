Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о самоубийстве экс-бойфренда Волочковой

Mash: экс-возлюбленный балерины Волочковой Кузнецов покончил с собой в СИЗО

close
100%
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, которого в сети прозвали «банщик», нашли мертвым в СИЗО. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По предварительным данным канала, тело Кузнецова обнаружил сокамерник.

Telegram-канал Baza уточнил, что следователи отсмотрели записи с камер и пришли к выводу, что Сергей совершил суицид. Всего в камере находилось в этот момент три человека, выяснил канал.

Тем не менее адвокат Александр Беншин заявил Mash, что Кузнецов жив.

«Мы разговаривали с его женой три минуты назад, она только что говорила с его следователем, он жив-здоров, готовится к очной ставке», — сказал юрист.

18 мая стало известно, что Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене Анастасии Кондрачук. На суде он заявил, что не скрывался с места, сам отвез жену в больницу и пробыл там с ней двое суток. Он признался, что причиной ссоры стало то, что супруге постоянно писал бывший бойфренд.

Сама Анастасия Волочкова отказалась принимать какое-либо участие в судьбе Сергея Кузнецова. По ее словам, хоть общение у них и сохранилось, но эта история для балерины закрыта.

Ранее дочь балерины Анастасии Волочковой вышла к матери на сцену.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий