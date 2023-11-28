СМИ сообщили о самоубийстве экс-бойфренда Волочковой

Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, которого в сети прозвали «банщик», нашли мертвым в СИЗО. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По предварительным данным канала, тело Кузнецова обнаружил сокамерник.

Telegram-канал Baza уточнил, что следователи отсмотрели записи с камер и пришли к выводу, что Сергей совершил суицид. Всего в камере находилось в этот момент три человека, выяснил канал.

Тем не менее адвокат Александр Беншин заявил Mash, что Кузнецов жив.

«Мы разговаривали с его женой три минуты назад, она только что говорила с его следователем, он жив-здоров, готовится к очной ставке», — сказал юрист.

18 мая стало известно, что Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене Анастасии Кондрачук. На суде он заявил, что не скрывался с места, сам отвез жену в больницу и пробыл там с ней двое суток. Он признался, что причиной ссоры стало то, что супруге постоянно писал бывший бойфренд.

Сама Анастасия Волочкова отказалась принимать какое-либо участие в судьбе Сергея Кузнецова. По ее словам, хоть общение у них и сохранилось, но эта история для балерины закрыта.

Ранее дочь балерины Анастасии Волочковой вышла к матери на сцену.