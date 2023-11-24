Россиянам рассказали, к чему приводит лечение простуды антибиотиками

Прием антибиотиков без назначения врача при обычной простуде может быть опасен как для заболевшего, так и для окружающих его людей, предупредил эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов. Беспорядочный прием таких препаратов формирует резистентность микроорганизмов, в результате чего инфицированы могут быть и другие люди, пояснил он в беседе с RT.

Из-за антибиотиков у человека возникает невосприимчивость к большому количеству антибактериальных препаратов. При этом бактерии могут делиться друг с другом генами устойчивости к антибиотикам. В результате человек становится носителем резистентных штаммов бактерий и может заразить других людей во внутрибольничной среде.

«Впоследствии, когда пациент заболевает более серьезно, например пневмонией, антибиотики, которые назначает врач в стационаре, становятся неэффективны, так как бактерии научились от них «защищаться»», — объяснил Козлов.

Помимо этого, антибиотики могут спровоцировать дисбиотическое состояние кишечника и других органов. При таком заболевании полезные микроорганизмы, защищающие организм, погибают, а их место занимают патогенные агрессивные микроорганизмы.

«Чтобы не допустить развития устойчивости к антибиотикам, прежде всего принимать такие препараты нужно только по назначению лечащего врача, со строгим соблюдением дозировок и сроков лечения», — подчеркнул эксперт.

Также он призвал своевременно вакцинироваться, что снижает риск заражения бактериальными инфекциями.

Напомним, ВОЗ назвала массовое применение антибиотиков одной из десяти глобальных угроз общественному здоровью, так как такой подход снижает их эффективность, формируя устойчивость бактерий к лекарствам.

Врачи также предупреждали россиян об опасности сочетания антибиотиков с алкоголем – это оказывает токсическое воздействие на печень.