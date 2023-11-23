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Почти 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержаны 19 рейсов

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Shutterstock

В четверг, 23 ноября, в аэропортах Москвы задержали 19 рейсов, при этом число отмененных рейсов составило 10, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 19:43 мск, во Внуково задержали cемь вылетов, а еще пять — отменили.

При этом в Домодедово задержали пять рейсов, а три вылета отменили.

Кроме того, в Шереметьево задержали семь рейсов, а еще два — отменили.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к вечеру 23 ноября в столице закружат метели с ухудшением видимости до 1-3 километров, высота снежного покрова составит 2-4 см, а в ночь на пятницу видимость снизится до 200-500 метров.

По его словам, 24 ноября снежный покров в столице вырастет до 5-7 см, в выходные – до 8-9 см, что является нормой для первой декады декабря. Снегопады будут и на следующей неделе, в результате чего в понедельник высота снежного покрова достигнет уже 10-15 см.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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