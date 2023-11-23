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«Вместо щеки — дыра»: российские хирурги восстановили лицо альбиносу из Сенегала

В Краснодаре врачи восстановили часть лица юноше из Сенегала с дырой в щеке

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Врачи Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Краснодаре восстановили 24-летнему юноше-альбиносу из Сенегала часть лица. Они взялись за работу, от которой отказались их коллеги из США и Турции. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Из-за генетической мутации у молодого человека на правой части лица образовалась меланома. Во время лечения онкологического заболевания на родине юноша остался без нескольких костей и кожи. Из-за этого у пациента возникли проблемы с дыханием и проглатыванием пищи.

Семья сенегальских крестьян, где вырос юноша, обратилась к благотворительному фонду, чтобы его сотрудники нашли медиков, готовых помочь пациенту. На запрос откликнулись врачи из БСМП. Перед тем как приступить к операции, медики создали 3D-модель лица пациента.

За этим последовали четыре вмешательства, одно из которых длилось около 20 часов. Врачам удалось восстановить юноше щеку.

Сейчас пациент восстанавливается и через несколько месяцев продолжит лечение: врачи БСМП будут делать молодому человеку новое веко, а также займутся его зубами.

Ранее кубанские врачи рассказали лечении девочки с «маской Бэтмена».

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