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Российские студенты рассказали, за какую зарплату готовы работать после вуза

Более половины студентов не готовы работать после вуза в ненормированном графике

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Shutterstock

Высокий доход является доминирующим фактором при выборе будущего места работы для подавляющего (91,3%) числа сегодняшних студентов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный студенческим научным обществом Российского государственного социального университета (РГСУ), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В анкетировании приняли участие студенты РГСУ и других вузов, в числе которых ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, РЭУ им. Плеханова и др.

Под высоким доходом выпускники понимают зарплату от 70 тыс. рублей в месяц (52% опрошенных), еще треть респондентов готовы работать за 50-70 тыс. в месяц.

При этом второе место в предпочтениях будущих выпускников занимает дружный коллектив, в который надеются влиться сегодняшние студенты. Об этом в ходе опроса говорили 76%.

«То, что в приоритете у будущих специалистов стоит заработная плата, неудивительно. А вот тот факт, что они стремятся попасть в дружный коллектив, говорит о многом. Задача работодателя – создать не формальный, а действующий институт наставничества. Это серьезно укрепит кадровую политику компаний», — прокомментировал ректор РГСУ, академик РАХ Андрей Хазин.

При этом молодое поколение намерено оберегать свое личное пространство: 62% сегодняшних студентов не готовы к ненормированному графику работы, а еще 7% предпочтут удаленный режим и свободный график.

Ранее Владимир Путин заявил об увеличении квоты для студентов из Таджикистана.

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