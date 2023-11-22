Россиянам рассказали о причинах падения цен на китайские машины

На российском рынке наблюдается небольшое снижение цен на китайские автомобили. Это связано в первую очередь с перенасыщением рынка и большим выбором моделей, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов. В сложившихся сегодня условиях даже стабильность цен следует рассматривать как удешевление, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Однако, несмотря на ситуацию с ценами, часто россияне негативно оценивают комфорт китайских авто, отметил эксперт. Однако более детально узнать о качестве машин удастся только через нескольких лет, считает он.

«Но в основном все эти версии касаются тех, кто мало передвигается на автомобиле, — добавил он. — Думаю, нужно дождаться, когда мы получим полное представление о китайском автопроме. С точки зрения маркетинга все хорошо, а как на самом деле — узнаем через несколько лет».

Ждать дальнейшего снижения цен не стоит, как и появления более дешевых моделей, предупредил эксперт.

Напомним, жители России назвали в числе самых желанных марок китайских машин Haval, Chery и Geely.

Сообщалось также, что к китайским машинам, которые активно заполняют отечественный рынок, положительно относятся более половины россиян.