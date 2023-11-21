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Турагентства назвали самые популярные у россиян направления на Новый год

Глава Альянса турагенств Осипова: популярность набирают Сибирь и Дальний Восток

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

На предстоящие новогодние праздники у россиян популярными для отдыха направлениями традиционно стали горнолыжные курорты, также многие поедут в туры по городам. Все больше российских туристов выбирают поездки на Дальний Восток и в Сибирь, рассказала Общественной Службе Новостей директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

По продаже экскурсионных туров самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань, отметила Осипова.

«Еще Великий Устюг со Снегурочкой и Дедом Морозом, — добавила она. — Тот же Суздаль, то же Золотое кольцо, Подмосковье, Байкал. Это те места, куда поедут туристы. Я знаю много собирающихся в Сибирь на Новый год. То есть сейчас география внутреннего туризма расширяется».

В рейтинге горнолыжных курортов – Красная поляна, Шерегеш, Домбай. Причем желающих покататься значительно больше, чем курортов в России, поэтому места бронируются заранее, подчеркнула глава Альянса турагенств.

Не теряет популярности и санаторный отдых, добавила Осипова. Здесь лидируют Кавминводы, а также Сочи, Анапа, Геленджик.

Кроме того, в этом году у туристов набирает популярность Дальний Восток и, в частности, Камчатка, рассказала эксперт. Причем чаще это направление туроператорам «подсказывают» сами туристы, подчеркнула она. Однако поездки туда отличаются достаточно высокой ценой, поэтому позволить их себе может не каждый.

Напомним, по результатам одного из исследований самым популярным направлением для путешествий предстоящей зимой у российских туристов вновь стала Москва. Также в числе лидеров – Сочи (7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%).

Эксперты туротрасли ранее заверили, что в будущем году цены на путевки практически не изменятся.

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