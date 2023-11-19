Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик предсказал, когда закончится обрушившийся на Сибирь ураган

Синоптик Ильин: накрывший Сибирь свирепый ураган закончится сегодня

close
100%
«Мой Нижний Новгород»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мой Нижний Новгород»

Сокрушительный ураган с порывами ветра до 35 м/с, ворвавшийся 19 октября в Сибирь, закончится уже сегодня ночью. Таким прогнозом в беседе с газетой «Известия» поделился синоптик Александр Ильин.

«Сегодня ночью уже все закончится, ветра уже такого не будет», — заявил он.

По словам Ильина, в ночь на 20 октября порывы ветра утихнут, следующее усиление ветра, вероятно, произойдет на юге Восточной Сибири и в ряде районов республики Тыва 21 ноября.

Синоптик объяснил, что вихрь был спровоцирован прохождением циклона, во время которого плотные барические градиенты сжаты почти до минимума, что и приводит к появлению шквалистого ветра.

«Центр циклона находится в центральных районах, а в южной части вот этого циклона как раз сосредотачиваются самые сильные ветра», — добавил он.

19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. В Алтайском крае из-за вихря свыше 70 городов и деревень остались без света. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке — город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, отсутствует вода и отопление. Есть жертвы и пострадавшие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий