Синоптик предсказал, когда закончится обрушившийся на Сибирь ураган

Сокрушительный ураган с порывами ветра до 35 м/с, ворвавшийся 19 октября в Сибирь, закончится уже сегодня ночью. Таким прогнозом в беседе с газетой «Известия» поделился синоптик Александр Ильин.

«Сегодня ночью уже все закончится, ветра уже такого не будет», — заявил он.

По словам Ильина, в ночь на 20 октября порывы ветра утихнут, следующее усиление ветра, вероятно, произойдет на юге Восточной Сибири и в ряде районов республики Тыва 21 ноября.

Синоптик объяснил, что вихрь был спровоцирован прохождением циклона, во время которого плотные барические градиенты сжаты почти до минимума, что и приводит к появлению шквалистого ветра.

«Центр циклона находится в центральных районах, а в южной части вот этого циклона как раз сосредотачиваются самые сильные ветра», — добавил он.

19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. В Алтайском крае из-за вихря свыше 70 городов и деревень остались без света. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке — город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, отсутствует вода и отопление. Есть жертвы и пострадавшие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса.