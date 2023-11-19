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Самолет Sunexpress вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров

В Париже заметили самолет Sunexpress, вылетевший без пилота и 30 пассажиров

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Shutterstock

Самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в Измир без пилота и 30 пассажиров. Об этом сообщает Airporthaber.

По информации портала, инцидент произошел 18 ноября в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Рейс в турецкий город Измир задержали на три часа, но к назначенному времени информация на стойке регистрации так и не появилась. Пассажиры проверили в мобильном приложении состояние рейса и обнаружили, что он уже вылетел.

В результате на борт самолета не попал один из пилотов и 30 пассажиров. Попытки связаться с представителем авиакомпании не принесли результата. При этом рейс уже прибыл в Измир, а Sunexpress пока что никак не комментирует произошедшее.

Ранее самолет смог приземлиться в Красноярске лишь с четвертой попытки из-за непогоды.

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