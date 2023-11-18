Блогер, попавший в список иноагентов по его личному заявлению, будет добиваться отмены статуса

Накануне Минюст включил в реестр иноагентов 19-летнего автора блога о технологиях Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) на основании его собственного заявления. В беседе с «Газетой.Ru» Никандров назвал свой случай уникальным и заявил, что намерен обжаловать решение Минюста в суде.

«Раз я так быстро попал в реестр, значит можно так же быстро из него исключиться, наверное. Возможно, буду подавать апелляцию в суд. В случае подачи апелляции будет интересно, как быстро последует реакция Минюста. В целом четко я вам пока не могу ответить, что именно я буду сейчас делать. Вообще очень уникальный случай. Никаких источников финансирования вообще, никаких источников влияния. Просто спонтанно решил заполнить, указал паспортные данные, СНИЛС и ИНН, адрес прописки. В конце поставил подпись и дату. Всего из 55 страниц заполнено было пять. Первая страница, как титульная, где ФИО пишем. Как будто дипломную работу сдавал, и все», — рассказал Никандров.

Он сообщил, что в понедельник, 20 ноября, его ждут в Роскомнадзоре, где могут выписать «штраф за злоупотребление свободой слова».

«Они мне уведомление об административном правонарушении прислали конкретно за злоупотребление свободой слова. Я опубликовал у себя на сайте новость иноагента, не пометив плашкой. Это была новость «Медиазоны» о Марине Овсянниковой. После этого, видимо, какой-то робот Роскомнадзора нашел эту статью, и вот, закончилось иноагентством», — сказал Никандров.

Помимо Роскомнадзора блогера ждут и в военкомате. Сам Никандров признается, что не понимает, о чем там с ним могут поговорить.

«Вчера, еще до объявления Минюстом о включении меня в реестр, военкомат прислал мне письмо-приглашение, что «предлагаем вам явиться». Я очень удивлен. Что там могут мне интересного поведать, раз Роскомнадзор и так меня зовет, я не знаю. Я нигде не учусь после 9 класса. Я просто наслаждаюсь и живу своим делом. У меня есть самый известный техноблог в Казахстане. Мы первые в списке Forbes по популярности в Казахстане. Мне коллеги из техноблогов российских говорили, что это может на мне как-то отразиться, потому что я, как серый кардинал, никогда на камеру не выступал. В общем, очень забавная история (включение в реестр иноагентов. – «Газета.Ru»), конечно. Как пятничная шутка», — заключил Никандров.

В пятницу, 17 ноября, Минюст расширил список иноагентов на семь пунктов. В список попали «Команда против пыток» (организация включена Минюстом в список иноагентов), главный редактор «Проверено. Медиа» Илья Бер (признан в РФ иностранным агентом), политолог Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом), координатор «Идите лесом» и «Ночлежки» Григорий Свердлин (признан в РФ иностранным агентом), актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом), издание «The Moscow Times» (признано в РФ иностранным агентом), провайдер VPN-сервиса «HideMy. name» Hidemy. network Ltd (признана в РФ иностранным агентом), и Марат Никандров «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику.