Илон Маск пригласил сам себя на форум о фейках в Москве

Основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на форум «Диалог о фейках» с помощью дипфейк-видео, опубликованного в соцсети X, владельцем которой является сам Илон Маск.

Искусственный Илон Маск пригласил сам себя на мероприятие, которое пройдет в Москве 22 ноября.

«Илон Маск, обращаюсь к тебе. Если не хочешь, чтобы твоя соцсеть стала таким же сборником дезинформации, как соцсеть твоего друга Марка, приглашаем тебя принять участие в этом форуме… Будь там, или я буду вместо тебя», — заявляет «двойник» предпринимателя.

Напомним, на прошлой неделе предпринимателя уже приглашали в Москву на другой форум, посвященный развитию искусственного интеллекта. Сообщалось о возможном участии Маска в онлайн-формате, однако организаторы это информацию опровергли.