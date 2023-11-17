Офтальмолог предупредил об опасности прищуривания при плохом зрении

Иногда при плохом зрении люди отказываются от коррекции, ношения очков и линз и, чтобы что-то разглядеть, просто прищуриваются. Этот на первый взгляд безобидный способ может быть опасным для здоровья, предупредил офтальмолог Виктор Березников. Если постоянно прищуриваться, что это может привести к разрыву связи между зрительным органом и мозгом, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Без последствий не обойдется. Прищуривание не так страшно, зрение оно не повреждает, но могут возникнут проблемы с разрывом связи между зрительным органом и мозгом», — считает доктор.

В результате у взрослых людей из-за длительного прищуривания могут возникать головная боль, головокружение и дискомфорт – это признаки разрыва указанной связи, объяснил врач. Это особенно опасно для детей, так как может привести к стойкому снижению зрения.

«Так что прищуривайтесь, но не увлекайтесь», — посоветовал офтальмолог.

Он также порекомендовал россиянам не бояться ношения очков, подчеркнув, что это не усугубит проблем со зрением и может даже сделать его более эффективным при сочетании с тренировкой глаз.

Напомним, врачи считают, что улучшить зрение можно, если включить в рацион питания овощи и фрукты оранжевого цвета – морковь, сладкий картофель, дыни и абрикосы.

Также специалисты предупреждают, что снижение четкости и контрастности зрения может быть признаком развития катаракты.