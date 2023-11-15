В Свердловской области учитель совратил 16 школьников

В Свердловской области учитель музыки за год совратил 16 учеников, сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, речь идет о 32-летнем жителе поселка Кузино. Он совершал преступления в отношении детей и подростков в возрасте 8-13 лет в период с марта 2021 по декабрь 2022 года. В общей сложности выяснилось, что он принимал участие в 108 эпизодах насильственных действий. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Он заключен под стражу.

10 ноября Telegram-канал Amur Mash сообщал, что в Южно-Сахалинске 27-летний учитель истории из местной школы устроил дебош в детской поликлинике, раздевшись и возомнив себя богом. Он привел учеников девятого класса на медосмотр в медучреждение на улице Емельянова.

В какой-то момент мужчина сбросил с себя одежду и стал кричать, что он бог, а все окружающие — «челядь грязнозубая». Руководство поликлиники решило провести эвакуацию. На место вызвали спасателей и полицию, в результате из здания вывели 500 человек.

Ранее сообщалось, что педагог избила ученика на уроке пеналом и тетрадями из-за телефона.