Стали известны подробности о личностях покинувших часть российских военных

Среди покинувших расположение воинской части военнослужащих с автоматами в Суземском районе Брянской области были братья-близнецы 2003 года рождения. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник.

Отмечается, что близнецы и четверо их сослуживцев самовольно оставили место службы в Суземском районе, расположенное в пяти километрах от границы с Украиной.

До этого стало известно, что шестеро российских военнослужащих с автоматами самовольно покинули расположение воинской части в Брянской области. По данным источника, покинувшие часть в Суземском районе уроженцы Тывы. Полиция ввела план «Сирена» после их ухода из части 13 ноября.

План «Сирена» подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления. Силовые структуры патрулируют различные участки и могут останавливать граждан для проверки документов или досмотра.

Ранее в Ростове-на-Дону ввели план «Сирена» из-за вооруженного мужчины в камуфляже.