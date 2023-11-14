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Редкую почтовую марку продали за рекордную сумму

Марку «Перевернутая Дженни» продали с аукциона за рекордные $2 млн

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Wikimedia Commons

Редкая почтовая марка, известная как «Перевернутая Дженни», продана на аукционе за $2 млн с учетом премии приобретателя, установив тем самым рекорд по цене продажи для одной американской марки. Об этом сообщает ARTnews.

В публикации отмечается, что данная марка является одной из примерно 100 экземпляров, которые выпустили в 1918 году почтовым ведомством Соединенных Штатов по случаю открытия почтовых авиарейсов между Вашингтоном, Филадельфией и Нью-Йорком. Из-за спешки один лист марок отпечатали с ошибкой: изображение самолета было перевернутым. Данная партия считается самой известной в истории филателии в США.

По словам руководителя аукционного дома имени Роберта Сигела Скотта Трепела, проданная марка является самым лучшим экземпляром из всех существующих, поэтому цена в $2 млн отражает ее качество.

До этого картину «Женщина с часами» кисти испанского художника Пабло Пикассо продали на аукционе Sotheby's за более чем $139 миллионов.

Таким образом, это вторая по дороговизне картина испанского художника. Отмечается, что «Женщина с часами» изначально оценивалась в $120 миллионов.

Ранее принадлежавшая актеру Шону Коннери картина Пабло Пикассо была продана за £17,7 млн.

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