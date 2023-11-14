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Вирусолог предупредил россиян о последнем шансе привиться перед вспышкой гриппа

Вирусолог Альтштейн: у россиян есть шанс встретить разгул вирусов во всеоружии

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Depositphotos

У россиян осталась последняя возможность успеть привиться перед вспышкой гриппа и «разгулом вирусов», предупредил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Заболеваемость в ближайшее время будет нарастать, отметил врач, призвав жителей не затягивать с вакцинацией от гриппа.

«Уже начали появляться далеко не единичные случаи заболеваемости гриппом, и вскоре их будет еще больше. Однако тем гражданам, которые не успели или не захотели привиться, рано кричать, что все пропало, — шанс «прыгнуть в последний вагон» и защититься от болезни остался», — заявил Альтштейн в беседе с Общественной Службой Новостей. Он добавил, что «окно возможностей» для проведения вакцинации каждым днем уменьшается.

Однако точный срок завершения вакцинации от гриппа специалист не назвал, отметив, что вспышку можно ожидать в любой зимний месяц, даже в феврале. Однако он напомнил, что прививка от гриппа начинает действовать через три-четыре недели после укола – именно по этой причине россиян призывают поторопиться.

В первую очередь привиться следует людям из групп риска, в числе которых – пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями. У них после перенесенного заболевания могут возникнуть серьезные осложнения, предупредил вирусолог.

Напомним, эпидемиологи подчеркивают, что вакцинация поможет, в том числе, избежать осложнений при заражении гонконгским гриппом. В том числе привиться рекомендуется школьникам, пожилым жителям, тем, кто работает с людьми, — врачам, учителям, журналистам, работникам общепита.

Также инфекционист ранее рассказал о еще одном методе профилактики заражения вирусными заболеваниями. По его словам, помочь может заблаговременное выявление и излечивание заболеваний, которые ослабляют иммунитет. В их числе – болезни щитовидной железы, сахарный диабет, хронические нарушения метаболизма.

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