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Все больницы, расположенные в секторе Газа, могут прекратить работу в течение 48 часов

Все больницы в Газе могут прекратить работу в ближайшие 48 часов

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Все действующие больницы, находящиеся в секторе Газа, могут в течение ближайших 48 часов прекратить работу. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Собеседник Tasnim, представляющий палестинский минздрав, заявил, что если в сектор Газа срочно не прибудет помощь, то в течение следующих 48 часов работа всех больниц в анклаве будет приостановлена.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС в Брюсселе заявил, что 20 из 35 больниц в секторе Газа перестали работать. По словам чиновника, часть из больниц в Газе полностью разрушена.

До этого Боррель говорил, что страны Евросоюза потребуют немедленно ввести гуманитарные паузы в Газе. По его словам, соответствующее заявление будет сделано по итогам заседания министров иностранных дел государств-участников ЕС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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