Обвиненный в госизмене депутат Верховной рады оказался «Буратино»

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, которого обвинили в государственной измене, якобы работал на российское правительство под позывным «Буратино». Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

«По материалам следствия, он имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации», — отметили в ведомстве.

Также в заявлении подчеркивается, что основной целью указанной организации является дестабилизация общественно-политической ситуации на территории Украины. Более того, членов данной структуры заподозрили в попытках дискредитировать Киев на международной политической арене.

Парламентария, в частности, обвинили в распространении ложной информации. Согласно данным ведомства, Дубинский публиковал фейки о представителях высшего военно-политического руководства страны.

13 ноября украинское агентство УНН со ссылкой на источники сообщило, что действующему народному депутату Александру Дубинскому предъявлены обвинения в государственной измене. В тот момент причины начала расследования в отношении законодателя не уточнялись.

Ранее суд на Украине продлил арест оппозиционного депутата Нестора Шуфрича, обвиненного в государственной измене.