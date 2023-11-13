Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обвиненный в госизмене депутат Верховной рады оказался «Буратино»

СБУ: депутат Рады Дубинский работал на Россию под позывным «Буратино»

close
100%
1+1

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, которого обвинили в государственной измене, якобы работал на российское правительство под позывным «Буратино». Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

«По материалам следствия, он имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации», — отметили в ведомстве.

Также в заявлении подчеркивается, что основной целью указанной организации является дестабилизация общественно-политической ситуации на территории Украины. Более того, членов данной структуры заподозрили в попытках дискредитировать Киев на международной политической арене.

Парламентария, в частности, обвинили в распространении ложной информации. Согласно данным ведомства, Дубинский публиковал фейки о представителях высшего военно-политического руководства страны.

13 ноября украинское агентство УНН со ссылкой на источники сообщило, что действующему народному депутату Александру Дубинскому предъявлены обвинения в государственной измене. В тот момент причины начала расследования в отношении законодателя не уточнялись.

Ранее суд на Украине продлил арест оппозиционного депутата Нестора Шуфрича, обвиненного в государственной измене.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий