В России хотят позволить сдавать жилье посуточно при одном условии

Государственная дума Российской Федерации во втором чтении рассмотрит законопроект, который предполагает ввести новые правила посуточной аренды помещений в жилых домах, предполагается, что он позволит сдавать квартиру посуточно только в том случае, если это не создаст неудобств соседям. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Законопроект предполагает, что сдавать квартиру посуточно можно будет при условии, если не менее 75% жильцов дома проголосуют и дадут на это свое разрешение, подчеркнули в комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В Министерстве строительства РФ добавили, что данное нововведение не будет распространяться на мигрантов, так как они снимают жилье на длительный срок.

До этого стало известно, что в России зафиксировали рекордное подорожание жилья в крупных городах, стоимость аренды за месяц выросла на 6%.

В частности, долгосрочная аренда однокомнатных квартир подорожала на 7% — до 20 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — на 6%, до 26 тысяч рублей, трехкомнатных — почти на 5%, до 33 тысяч рублей.

Ранее эксперты объяснили, почему в России растут цены на аренду квартир.