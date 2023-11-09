В России стартовал Зеленый день Сбера, в рамках которого для клиентов будут доступны предложения по товарам, услугам и финансовым продуктам, сообщает пресс-служба Сбера.
В этом году распродажа проходит с 9 по 12 ноября. Для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ будет доступно больше предложений.
Всеми скидками и предложениями можно воспользоваться в приложении СберБанк Онлайн, на сайте акции, сайтах и мобильных приложениях партнеров.
Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась.