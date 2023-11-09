Россияне ответили, какие пассажиры в транспорте особенно раздражают их

В общественном транспорте россиян больше всего раздражают пьяные пассажиры, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,6 тыс. человек.

За этот вариант ответа проголосовали 64% респондентов. Еще 55% отдали свой голос за попутчиков, которые не соблюдают правила личной гигиены.

«Очень раздражают и напрягают агрессивные, значительно «перебравшие» спиртного, громкоголосые и назойливые, с неприятным запахом пассажиры», — сказала участница опроса.

В тройку неприятных пассажиров также вошли те, кто громко разговаривает в транспорте, за этот вариант проголосовали 42% респондентов.

«У меня на первом ненавистном месте болтуны по телефону. Я их, правда, ненавижу», — признался респондент.

Еще 41% опрошенных выступили против тех, кто пристает к ним во время поездки, 34% признались, что их раздражают громкие и активные дети. 33% пассажиров не любят попутчиков, которые смотрят видео на телефоне без наушников, 27% — тех, кто ест сильно пахнущую еду. 1% россиян выбрали вариант «другое» и сообщили, что их раздражают те, кто не уступает места в транспорте пожилым людям или стоит на проходе и мешает другим. Несколько опрошенных сообщили, что их никто не раздражает.

Накануне Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложение «Аэрофлота» о расширении списка нарушений для внесения пассажиров в «черные списки». Авиакомпания предложила включить в критерии «черного списка» курение и мелкое хулиганство на борту, разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах, а также увеличить срок нахождения в «черных списках» до трех лет.

Ранее сообщалось, что россиянин направил на водителя автобуса пистолет после отказа остановиться.