Концепцию об ответственном отношении к животным создадут в России

В России будет разработана концепция ответственного отношения к животным, которая охватит все аспекты взаимодействия с животным миром — от бездомных и домашних животных до сельскохозяйственных и диких. Об этом заявила Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты (ОП), пишет издание «Ведомости».

Концепция будет иметь широкий характер, включая идеологически-воспитательные аспекты. Она будет основана на опыте Ханты-Мансийского автономного округа, где подобная концепция уже реализуется с 2021 года. В рамках региональных мероприятий планируется проведение обучающих мероприятий и формирование культуры ответственного обращения с животными.

Елена Шаройкина также отметила, что если концепция будет принята на федеральном уровне, то соответствующие законы будут приведены в соответствие с ней. Она подчеркнула, что нет планов внедрять тезисы из концепции в действующий закон об ответственном обращении с животными.

В рамках работы над концепцией будут созданы рабочие группы, занимающиеся различными аспектами обращения с животными, такими как бездомные животные, охота и рыболовство, цирки, зоопарки и сельскохозяйственные животные. Планируется провести аналитические консультации и разработать общие принципы и задачи.

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