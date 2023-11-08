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Noize MC* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

В Москве на 30 тысяч оштрафовали Noize MC за нарушение закона об иноагентах

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Рэперу Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)) выписали штраф 30 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Кузьминского суда Москвы.

«Суд признал виновным И. А. Алексеева по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ <...> и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сообщили журналистам в суде.

Административная статья 19.34. содержит перечень возможных наказаний за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Уточняется, что рэпер не предоставил правоохранителям сведений, предусмотренных законодательством.

Noize MC внесли в список иноагентов в ноябре 2022 года. В июне музыканта оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Как писали СМИ, певец хотел возложить ответственность за отсутствие плашек на менеджера.

После начала СВО Алексеев уехал из России, а в недавнем интервью он заявил, что не жалеет об этом.

Ранее стало известно, что Noize MC продолжает зарабатывать в РФ.

*  признан в РФ иностранным агентом
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