Под Киевом с фасада здания почты сняли изображения российских городов

Изображения Москвы и Санкт-Петербурга убрали с фасада здания почтамта в городе Бровары Киевской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«В городе Бровары с фасада здания местной почты демонтировано изображение российских городов», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Незадолго до этого во Львове снесли памятник советской женщине-космонавту Терешковой.

Накануне в Киеве демонтировали советскую звезду со стелы, которую установили в честь 60-летия Победы над фашистской Германией.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее в Харькове на Украине скрыли изображение с маршалом Жуковым.