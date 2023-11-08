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Под Киевом с фасада здания почты сняли изображения российских городов

В Киевской области со здания почты убрали изображения Москвы и Петербурга

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Телеграм-канал Деколонизация Украины

Изображения Москвы и Санкт-Петербурга убрали с фасада здания почтамта в городе Бровары Киевской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«В городе Бровары с фасада здания местной почты демонтировано изображение российских городов», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Незадолго до этого во Львове снесли памятник советской женщине-космонавту Терешковой.

Накануне в Киеве демонтировали советскую звезду со стелы, которую установили в честь 60-летия Победы над фашистской Германией.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее в Харькове на Украине скрыли изображение с маршалом Жуковым.

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