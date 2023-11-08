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В Нижегородской области электропоезд столкнулся с грузовиком

В Нижегородской области электропоезд столкнулся с грузовиком, погиб водитель

В Нижегородской области пассажирский электропоезд совершил столкновение с грузовиком, передает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Инцидент произошел в среду, 8 ноября в 15:01 на железнодорожном переезде между станциями Заволжье и Правдинск Горьковской железной дороги.

Как заявили в пресс-службе, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным электропоездом № 6457 сообщением Заволжье — Нижний Новгород. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, в результате аварии водитель грузовика погиб. Пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.

В результате случившегося первый вагон электропоезда сошел с рельсов. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Нижний Новгород-Сортировочный, указали в пресс-службе.

Там также сообщили, что из-за ДТП пригородные поезда из Нижнего Новгорода в Заволжье будут ходить до станции Правдинск, пригородные поезда со станции Заволжье в сторону Нижнего Новгорода будут отправляться со станции Правдинск до завершения восстановительных работ. От станции Правдинск до станции Заволжье пассажиров будут доставлять автобусами.

До этого стало известно, что в Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда.

Ранее в Северной Осетии произошло столкновение поезда Москва – Владикавказ с фурой.

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