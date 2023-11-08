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Отец приставал к сыну-подростку в раздевалке аквапарка в Москве

Shot: в Москве отца обвинили в домогательствах сына-подростка

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Depositphotos

Москвича заподозрили в домогательствах собственного сына, мужчина приставал к мальчику в раздевалке аквапарка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в аквапарке «Мореон», семья из Солнцево отдыхала на водных аттракционах, такой подарок решили сделать сыну родители, которые не живут вместе.

Когда 13-летний мальчик с отцом зашли в раздевалку, мужчина начал трогать сына за интимные места. Дома школьник рассказал о произошедшем матери. Женщина обратилась в полицию, проводится проверка, отец мальчика пока не задержан. Известно, что школьник страдает аутизмом.

Ранее мануальный терапевт домогался школьницы во время сеанса массажа.

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