Начало эвакуации россиян из сектора Газа ожидается в ближайшее время

Эвакуация российских граждан из сектора Газа может начаться уже в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По данным агентства, вывод людей из палестинского анклава должен начаться в течение следующих двух дней. Однако другие подробности о возможной эвакуации россиян пока не уточняются.

«Есть основания полагать, что в ближайший день-два россияне будут эвакуированы из сектора Газа», — отметил источник.

3 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что израильские власти должны в скором времени выдать российским гражданам разрешения на выезд из сектора Газа. Дипломат уточнил, что для эвакуации людей будет работать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе палестинского анклава с Египтом.

Позже пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова подтвердила, что российская сторона оповестила граждан о месте сбора в случае эвакуации из сектора Газа. Как она сказала, людям необходимо прибыть в специально отведенное место у КПП «Рафах».

Ранее в Кремле заявили о продвижении переговоров по освобождению российских граждан из плена палестинского движения ХАМАС.