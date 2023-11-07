Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Начало эвакуации россиян из сектора Газа ожидается в ближайшее время

ТАСС: эвакуация граждан РФ из сектора Газа может начаться в течение двух дней

close
100%
Reuters

Эвакуация российских граждан из сектора Газа может начаться уже в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По данным агентства, вывод людей из палестинского анклава должен начаться в течение следующих двух дней. Однако другие подробности о возможной эвакуации россиян пока не уточняются.

«Есть основания полагать, что в ближайший день-два россияне будут эвакуированы из сектора Газа», — отметил источник.

3 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что израильские власти должны в скором времени выдать российским гражданам разрешения на выезд из сектора Газа. Дипломат уточнил, что для эвакуации людей будет работать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе палестинского анклава с Египтом.

Позже пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова подтвердила, что российская сторона оповестила граждан о месте сбора в случае эвакуации из сектора Газа. Как она сказала, людям необходимо прибыть в специально отведенное место у КПП «Рафах».

Ранее в Кремле заявили о продвижении переговоров по освобождению российских граждан из плена палестинского движения ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий