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Следователи требуют арестовать боксера Иванова, открывшего стрельбу в Москве

МВД требует суд отправить под арест боксера Иванова по делу о стрельбе в Москве

Следователи потребовали суд отправить под арест боксера Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичной прокуратуре.

«В Замоскворецкий суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванову Н. Ю., обвиняемому по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», — сказал собеседник агентства.

Вечером 5 ноября у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого четыре человека пострадали. По данным СМИ, конфликт спровоцировал чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Три года назад боксер уже привлекал внимание полиции, когда избил своего коллегу Бассира Мирсиябова, после чего тот попал в реанимацию. Федерация бокса России пообещала провести разбирательство.

Как считает адвокат по уголовным делам Максим Калинов, Иванову грозит около семи лет лишения свободы.

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