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В Адыгее открылось отделение Всемирного Русского Народного Собора

В Адыгее начало работу 82-е отделение Всемирного Русского Народного Собора

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В Майкопе (Республика Адыгея) открылось 82-е по счету отделение Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Об этом сообщает Tsargrad.tv. Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев отметил, что в регионе проживают люди разного происхождения и вероисповедания.

«Республика Адыгея — одна из жемчужин Земли Русской, где в мире и единстве живут люди разного происхождения и веры: великороссы и кубанские казаки, адыгейцы и черкесы, православные христиане и мусульмане. <...> И в этой имперской цветущей сложности родился уникальный колорит региона, одновременно занимающего удивительно красивые места — равнины Кубани и склоны Северного Кавказа», — сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что одна из главных задач ВРНС — сохранить единство народов, основанное на традиционных ценностях, вере и культуре.

1 ноября 80-е по счету отделение ВРНС открылось в Ингушетии. Его возглавили архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам и его помощники, иеромонах Иоанн (Анисимов) и священник Андрей Миссюра.

До этого Константин Малофеев анонсировал создание при главах регионов Советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Он отметил, что по итогам заседания при ВРНС был создан экспертный совет из 60 ведущих специалистов в области идеологии, законотворческой деятельности, образования и воспитания.

Ранее сообщалось, что во Всероссийском молебне о Победе приняли участие 800 тысяч человек.

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