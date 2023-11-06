Матвиенко сочла изоляцию России невозможной

Россия не стремится к самоизоляции, а изолировать страну извне не представляется возможным. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Россия никогда не выступала, не выступает и не будет выступать за изоляцию», — уточнила она.

Матвиенко подчеркнула, что изоляция невозможна. По ее словам, те, кто пытается изолировать РФ это хорошо осознают.

Спикер Совета Федерации напомнила, что Россия рассматривается, как часть мировой экономики, энергетической безопасности, стабильности в мире.

Также Матвиенко обратила внимание, что Конституция РФ защищает сильнее международных конвенций. Она добавила, что Россия была вынуждена выйти из ряда соглашений, чтобы прекратить посягательства на суверенитет страны. По мнению спикера Совета Федерации, отечественное законодательство лучше и эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, она назвала его более социально ориентированным.

Ранее Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».