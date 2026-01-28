Размер шрифта
В Госдуме раскрыли, как мошенники обходят лимит на SIM-карты

Депутат Боярский: старые базы помогают мошенникам обходить лимит на SIM-карты
Мошенники продолжают обходить действующие ограничения на количество SIM-карт, оформляя их на так называемые «мертвые души» и используя SIM-боксы с сотнями номеров. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, выступая на «Инфофоруме», пишет ТАСС.

Он напомнил, что с ноября 2025 года в России действует лимит на оформление SIM-карт: не более 20 на одного гражданина РФ и не более 10 — на иностранца. Несмотря на это, правоохранительные органы регулярно выявляют схемы, в которых злоумышленники используют специальные устройства с большим числом SIM-карт для совершения мошеннических действий.

По словам Боярского, основной причиной остается несвоевременное обновление государственных баз данных. Из-за задержек в актуализации сведений ЗАГС и паспортных реестров злоумышленники получают возможность регистрировать номера на людей, которых фактически уже нет в живых.

Депутат выразил надежду, что ситуация изменится после запуска государственной информационной системы «Антифрод», запланированного на март 2026 года. Он отметил, что платформа должна обеспечить оперативный обмен данными между операторами связи, банками, регуляторами и правоохранительными органами, позволяя быстрее выявлять подозрительные звонки, переводы и иные мошеннические действия. При этом Боярский подчеркнул важность дальнейшей донастройки межведомственного взаимодействия.

Ранее правительство одобрило пакет законов для ужесточения контроля над продажей SIM-карт и борьбы с мошенничеством.
 
