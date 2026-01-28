Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Уничтожение одного из самых мощных самолетов ВСУ сняли на видео

Появилось видео уничтожения одного из самых мощных самолетов ВСУ Су-25М1К в ДНР

В сети появились уникальные кадры уничтожения одного из самых мощных самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Су-25М1К. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, штурмовик был сбит еще 7 февраля 2024 года в районе поселка Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР). По предварительной информации, воздушное судно противника уничтожил российский истребитель Су-35С с применением ракеты класса «воздух-воздух» Р-37.

В публикации отметили, что в результате этой атаки не выжил пилот Владислав Рыков с позывным «Волшебник», который считался одним из самых опытных военнослужащих ВСУ.

Mash обратил внимание, что до начала специальной военной операции у Украины было не более 30 подобных самолетов. Большая часть из них была уничтожена в первые годы боев за Донбасс, уточнили авторы канала.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал эффектное видео с уничтожением фуры ВСУ, набитой беспилотниками. Для удара по грузовику российские военные использовали РСЗО «Торнадо-С». Фура вместе с грузом и личным составом ВСУ была уничтожена возле населенного пункта Хильчичи в Сумской области, откуда регулярно запускаются беспилотники в сторону России.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина».
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!