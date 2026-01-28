Появилось видео уничтожения одного из самых мощных самолетов ВСУ Су-25М1К в ДНР

В сети появились уникальные кадры уничтожения одного из самых мощных самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Су-25М1К. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, штурмовик был сбит еще 7 февраля 2024 года в районе поселка Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР). По предварительной информации, воздушное судно противника уничтожил российский истребитель Су-35С с применением ракеты класса «воздух-воздух» Р-37.

В публикации отметили, что в результате этой атаки не выжил пилот Владислав Рыков с позывным «Волшебник», который считался одним из самых опытных военнослужащих ВСУ.

Mash обратил внимание, что до начала специальной военной операции у Украины было не более 30 подобных самолетов. Большая часть из них была уничтожена в первые годы боев за Донбасс, уточнили авторы канала.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал эффектное видео с уничтожением фуры ВСУ, набитой беспилотниками. Для удара по грузовику российские военные использовали РСЗО «Торнадо-С». Фура вместе с грузом и личным составом ВСУ была уничтожена возле населенного пункта Хильчичи в Сумской области, откуда регулярно запускаются беспилотники в сторону России.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина».