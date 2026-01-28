Медведев объяснил причину недовольства школьников электронным дневником

Медведев: электродневник нравится не всем, потому что его невозможно потерять

Электронный дневник нравится не всем школьникам, потому что его невозможно потерять. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве, передает РИА Новости.

«Вот сейчас Дмитрий Юрьевич (Григоренко; зампредседателя правительства — прим. ред.) сказал, что детям очень нравится электронный дневник. Не всем детям нравится электронный дневник. Его невозможно потерять», — сказал Медведев.

До этого депутат Мосгордумы, первый зампред центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева заявила, что родители не должны быть заложниками абонентской платы, чтобы узнавать оценки и домашние задания для своего ребенка. Ситуация с платными электронными дневниками – это правовой пробел, который необходимо решить определенными мерами. Одним из которых является признание таких де-факто обязательных сервисов социально значимыми услугами и запретить плату за их базовый функционал, отметила парламентарий.

Ранее в Госдуме осудили взимание платы за доступ к школьному электронному дневнику.