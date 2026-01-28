Размер шрифта
Медведев объяснил причину недовольства школьников электронным дневником

Медведев: электродневник нравится не всем, потому что его невозможно потерять
Екатерина Штукина/РИА Новости

Электронный дневник нравится не всем школьникам, потому что его невозможно потерять. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве, передает РИА Новости.

«Вот сейчас Дмитрий Юрьевич (Григоренко; зампредседателя правительства — прим. ред.) сказал, что детям очень нравится электронный дневник. Не всем детям нравится электронный дневник. Его невозможно потерять», — сказал Медведев.

До этого депутат Мосгордумы, первый зампред центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева заявила, что родители не должны быть заложниками абонентской платы, чтобы узнавать оценки и домашние задания для своего ребенка. Ситуация с платными электронными дневниками – это правовой пробел, который необходимо решить определенными мерами. Одним из которых является признание таких де-факто обязательных сервисов социально значимыми услугами и запретить плату за их базовый функционал, отметила парламентарий.

Ранее в Госдуме осудили взимание платы за доступ к школьному электронному дневнику.
 
