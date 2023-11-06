В Воронежской области обезвредили два беспилотника

В Воронежской области сбили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Вооруженными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА», — написал он.

По словам губернатора, при падении дронов никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

Гусев напомнил местным жителям, что при обнаружении беспилотника не стоит его снимать и выкладывать видео и фото в соцсети. Лучше позвоните по номеру «112» или обратитесь в оперативные службы.

В конце лета в Воронежской области сбили украинский беспилотник. Дрон подбили в 22 километрах от города Воронеж. Гусев тогда заверил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Украинские солдаты регулярно обстреливают российские территории. Так, 5 ноября в Курской области село Гуево Суджанского района, осталось без света в результате обстрела ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.