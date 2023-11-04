Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутатов Госдумы обязали пройти ПЦР-тест перед пленарным заседанием 7 ноября

РИА Новости: депутаты должны пройти ПЦР-тест перед пленарным заседанием 7 ноября

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября. Об этом сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Если парламентарии откажутся от прохождения теста, то их не допустят на заседание, пояснил источник. По официальной версии, в Думе много заболевших, отметил он.

В пресс-службе Госдумы рассказывали, что у них возвращается тестирование парламентариев на COVID-19. Тест проводится непосредственно перед началом рабочей недели.

Тем не менее другой источник в нижней палате сообщил изданию, что о каких-либо дополнительных мероприятиях с участием депутатов, для которых нужно тестирование, речи не идет.

2 ноября академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, но оснований для введения ограничений нет.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий