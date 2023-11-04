Депутатов Госдумы обязали пройти ПЦР-тест перед пленарным заседанием 7 ноября

Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября. Об этом сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Если парламентарии откажутся от прохождения теста, то их не допустят на заседание, пояснил источник. По официальной версии, в Думе много заболевших, отметил он.

В пресс-службе Госдумы рассказывали, что у них возвращается тестирование парламентариев на COVID-19. Тест проводится непосредственно перед началом рабочей недели.

Тем не менее другой источник в нижней палате сообщил изданию, что о каких-либо дополнительных мероприятиях с участием депутатов, для которых нужно тестирование, речи не идет.

2 ноября академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, но оснований для введения ограничений нет.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.